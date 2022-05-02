2022/05/02 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النفط يدعم مركز الناصرية للقلب بأجهزة ومستلزمات طبية العراق يحقق ايراداً يتجاوز 10 مليارات دولار من مبيعات نيسان بغداد – الزمان حقق العراق، ايراداً يتجاوز عشرة مليارات دولار من مبيعات الخام خلال شهر نيسان الماضي.وقال بيان تلقته (الزمان) انه (بحسب الاحصائية الصادرة من شركة تسويق النفط سومو ،فإن مجموع الصادرات من النفط الخام بلغت […]

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