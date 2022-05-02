2022/05/02 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البارزاني : الإدانة لا تكفي وبغداد مطالبة بتحرك جدي لوقف الهجمات دعوات إلى ملاحقة الجناة عقب إعتداء صاروخي جديد يستهدف أربيل بغداد – الزمان اربيل – فريد حسن اثار الاعتداء الصاروخي على مصفى نفطي في قضاء خبات بمحافظة اربيل ،ردود افعال غاضبة ازاء التهديدات التي تعرض الامن والاستقرار للخطر ،وسط دعوات الى التعاون والتنسيق للقبض […]

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