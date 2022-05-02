2022/05/02 | 17:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يوجه بتوفير أحتياجات الأطفال المصابين بالسرطان والتوحد بغداد – الزمان وجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ،بتلبية المتطلبات الفنية والصحية للأطفال المصابين بالسرطان والتوحد.وذكر بيان تلقته (الزمان) أن (الكاظمي أجرى زيارة الى مستشفى مدينة الطب، اطلع خلالها على ردهات الأطفال المصابين بالسرطان ،متمنياً لهم الصحة وسرعة التعافي ووافر الخير)، واضاف انه (وجّه بمتابعة تلبية […]

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