الحمى النزفية.. 3 إصابات جديدة ووفاة واحدة في هذه المحافظة

2022/05/02 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قسم الصحة العامة في ذي قار اتخذ الإجراءات اللازمة.

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