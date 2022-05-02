2022/05/02 | 17:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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72 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق » وكالة الأنباء العراقية

محلي

اليوم, 17:14

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