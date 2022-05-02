طالبان ردا على إعلانها عيد الفطر يوم الأحد: نتبع الشريعة ولا نقلد العرب

2022/05/02 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ردت حركة طالبان على الانتقادات التي

طالتها بسبب إعلانها عن رؤية هلال شهر

شوال يوم السبت الماضي لتحتفل بعيد

الفطر أمس الأحد.

وقال إنعام الله سمنغاني، نائب المتحدث

الرسمي باسم الحركة في بيان له اليوم

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