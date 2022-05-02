عقب استهداف أربيل.. بارزاني يدعو الكاظمي لمعاقبة هولاء

2022/05/02 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور

بارزاني، اليوم الاثنين، بياناً أدان

فيه الهجوم الصاروخي الذي استهدف محيط

قضاء خبات بمحافظة أربيل.

وقال بارزاني في بيان صحفي، "أستنكر

وأدين بشدة الهجوم الصاروخي ال

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