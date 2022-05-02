بطل مسلسل بنات صالح في الامن الوطني العراقي

2022/05/02 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل مستشار الأمن القومي قاسم

الأعرجي، الإثنين، في مكتبه بالفنان

محمد هاشم.

وبحسب بيان لمكتبه فقد رحب الأعرجي

بالفنان محمد هاشم، مثمنا الدور الكبير

الذي يلعبه الفنان العراقي في دعم

المجتمع، من خلال

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