تراجع كبير في إصابات الجائحة بالعراق.. الصحة: لا وفيات بالوباء

2022/05/02 | 17:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في عموم البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنها "سجلت 72 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تماثل 218 من الأشخاص للشفاء".

وأضاف البيان أنه "لم يتم تسجيل اي حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم محافظات البلاد"، لافتا إلى أن "الاشخاص الذين تلقوا اللقاح خلال الـ24 ساعة الماضية بلغ عددهم 2074".

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