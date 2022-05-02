أزمة دبلوماسية بين روسيا وإسرائيل بعد تصريحات لافروف عن

2022/05/02 | 17:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الإثنين، تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف حول الهولوكوست ووصفها بأنها "أكاذيب".

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