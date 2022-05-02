2022/05/02 | 17:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم تصريحات ، الاثنين، عقب صدور قرارات الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن مباراة السنغال ومصر في إياب ملحق تصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022.

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