2022/05/02 | 17:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أردوغان يؤكد للكاظمي تطلعه لمزيد من التعاون الثنائي بين العراق وتركيا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:27

واع/

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