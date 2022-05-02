2022/05/02 | 17:55 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 43gZ5XLo6eY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر علي المحمداوي في ضيافة صباح دجلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الشاعر علي المحمداوي في ضيافة صباح دجلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).