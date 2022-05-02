2022/05/02 | 17:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. نزوح عشرات العوائل من شنكال بسبب التوتر الأمني في المنطقة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: XpUO6pkXEj4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. دهوك.. نزوح عشرات العوائل من شنكال بسبب التوتر الأمني في المنطقة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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