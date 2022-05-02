2022/05/02 | 17:55 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: CGl806SaHz0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. كربلاء المقدسة.. الإسراع بتشكيل الحكومة أولى أمنيات المواطنين في عيد الفطر المبارك) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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