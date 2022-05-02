الأمم المتحدة تبدي موقفها من اشتباكات سنجار

2022/05/02 | 17:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

نشعر بقلقٍ بالغٍ إزاء الاشتباكات في سنجار وما لها من عواقب وخيمة على المدنيين.



ينبغي أن تكون سلامة وأمن أهالي سنجار في صُلب وصدارة الاهتمام.



لقد عانوا كثيراً في الماضي وهُم يستحقون السلام تحت سلطة الدولة.



لا مكان للمفسدين الداخليين والخارجيين في سنجار.

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