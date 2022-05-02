ليست ثابتة.. نسف قاعدة 8 ساعات للنوم الصحي

2022/05/02 | 18:07 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بمرور الوقت ومع تقدم البالغين في العمر، من الطبيعي أن تتغير أنماط نومهم.

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