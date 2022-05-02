استخدمه الروس للدعاية ثم أرسلوا صورته قتيلا لوالدته.. كيف قُتل هذا الأسير الأوكراني؟

2022/05/02 | 18:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستخدم روسيا المنشورات الدعائية في مخاطبة آخر مقاتلي المقاومة المحاصرين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول.في هذا الفيديو يظهر جنود روس حول أسير أوكراني، حيث يدعو أحدهم المقاتلين إلى الاستسلام مقابل الحصول على معاملة إنسانية، إلا أنه بعد بضعة أيام أرسل مسؤولون روس صورة الأسير وهو جثة هامدة إلى والدته.

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