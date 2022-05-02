العمليات المشتركة تصدر توجيها يخص أحداث سنجار

2022/05/02 | 18:38 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #العمليات_المشتركة أصدرت أوامرها بشكل واضح للتعامل بحزم .

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