ارتفاع إصابات الحمى النزفية في ذي قار إلى 20 شخصا

2022/05/02 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر صحي بمحافظة ذي قار، بارتفاع أعداد المصابين بمرض الحمى النزفية في المحافظة، إلى 20 حالة بين اصابات ووفيات .

وقال المصدر ان اعداد المصابين والمتوفين بهذا الفيروس القاتل ارتفع إلى عشرين شخصا، وبواقع 16 مصاباً وأربع وفيات، مبيناً أن المحافظة أرسلت خمس حالات مشتبه بها إلى بغداد لغرض التأكد من الحالة المختبرية لهم.



واضاف إن الفحوصات المختبرية الجديدة اثبتت إصابة ثلاثة اشخاص من رعاة المواشي.

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