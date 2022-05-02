نيجيرفان البارزاني يدعو الحكومة الاتحادية للقبض على منفذي هجوم خبات

2022/05/02 | 18:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا رئيسُ اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، الحكومةَ الاتحادية الى العمل على العثور على منفذي الهجوم على حدودِ قضاء خبات، وإنزالِ العقوبة القانونية بحقهم ..

واشار الى أن الاكتفاءَ بإدانةِ هذه الهجمات لا يُجدي، لأن تكرارها تهديدٌ جدي يًعرض الأمنَ والاستقرار للخطر..



مطالبا الحكومة الاتحادية بالإسراع والعملِ بجديةٍ أكبرَ على إيقافِ الاعتداءات، من خلال التنسيق مع اربيل .

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