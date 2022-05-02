السفير البريطاني: أعمال العنف غير مقبولة ولا تخدم مصلحة أحد

2022/05/02 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كما وصفت المملكةُ المتحدة القصفَ الأخير الذي طال أربيل بأنه غيرُ مقبولٍ ولا يخدم مصلحة أحد..

ودان السفير البريطاني في بغداد مارك برايسون الهجومَ على مصفاةِ النفط في أربيل..



ودعا جميع الأطراف الى العمل من أجلِ أمن العراق واستقراره.

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