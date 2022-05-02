الطه يدعو لحسم مصير الأبرياء في السجون

2022/05/02 | 18:54 - المصدر: قناة التغيير

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احتفلت غالبيةُ دول العالم الاسلامي بعيد الفطر المبارك حيث ادى ملايينُ المسلمين حول العالم صلاةَ العيد وسْط تخفيفٍ للقيود الصحية التي كانت مفروضةً بسبب جائحة كورونا..

وفي بغداد أدى جمعٌ عفير من أهالي الاعظمية صلاةَ عيد الفطر في جامع ابو حنيفة النعمان ..



ودعا إمامُ وخطيبُ جامع ابو حنيفة النعمان الشيخ أحمد حسن الطه أصحابَ القرار لحسم مصير الأبرياء في السجون بعد أن طالت محنتُهم وإدخالِ السرور على ذويهم.

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