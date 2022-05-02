ملف المياه مع إيران.. العراق يتجه نحو (التدويل)

2022/05/02 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص - موازين نيوز

أكدت وزارة الموارد المائية، اليوم الاثنين، وجود مساعٍ لتدويل ملف المياه مع إيران.

وقال مدير إعلام الوزارة حاتم حسين في تصريح صحفي، إن "وزارة الموارد المائية وبالتعاون مع وزارة الخارجية فاتحت الجانب الإيراني لدعوتهم لبغداد ومناقشتهم بشأن ملف المياه".

وأضاف، أنه "تمت دعوة وزير الطاقة الايراني الا أن اللقاء لم يحصل بسبب عدم حضور الوزير او من ينوب عنه، وان اتصالاتنا معهم مستمرة للجلوس وحل هذه الازمة، ونؤكد على ضرورة تقاسم الضرر بين الجميع".

ولفت إلى أن "الوزارة طالبت نظيرتها الخارجية بالبدء بتدويل موضوع المياه مع ايران لعدم تواصلها مع العراق والاجتماع وحل الخلافات بشأن هذا الملف".

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