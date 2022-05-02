خبير اقتصادي: إقرار قانون الأمن الغذائي ضرورة ملحة لهذا السبب

2022/05/02 | 18:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي صفوان قصي، أن اقرار قانون الأمن الغذائي هو "ضرورة ملحة".

وقال قصي في تصريح صحفي، إن "غياب موازنة العام 2022 أدى إلى حصول عجز بالإنفاق العام في بعض الوحدات الحكومية التي لا تستطيع تجاوز التخصيصات المالية، والتي انفقت خلال سنة 2021".

وأضاف، أن "إقرار قانون الأمن الغذائي ضرورة ملحة لأنه يستهدف شرائح فقيرة كالمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وتوفير مفردات البطاقة التموينية، وبخلاف إقرار القانون لا يمكن للحكومة مواجهة التزاماتها التي تتعلق بالأمن الغذائي وغيرها".

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