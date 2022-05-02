2022/05/02 | 19:05 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُطلق سراح عشرات المعتقلين في السجون السورية، بعد إعلان صدور عفو رئاسي السبت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المرصد السوري: إطلاق سراح عشرات المعتقلين في السجون بعد صدور عفو رئاسي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المرصد السوري: إطلاق سراح عشرات المعتقلين في السجون بعد صدور عفو رئاسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).