2022/05/02 | 19:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هذه الطقوس بقيت عصية على الاندثار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم كل متغيرات العراق.. العوائل العراقية تتهيأ لتقليد في العيد لا ينثدثر) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم كل متغيرات العراق.. العوائل العراقية تتهيأ لتقليد في العيد لا ينثدثر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).