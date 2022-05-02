العراق.. مأساة في الفرات بأول أيام العيد

2022/05/02 | 19:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت مصادر حكومية عراقية لقناة "الحرة"، بوفاة ستة أطفال، أول أيام عيد الفطر المبارك، نتيجة غرقهم في نهر الفرات بناحية النعيمية جنوبي الفلوجة.

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