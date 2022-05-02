كركوك.. سيول الأمطار تجتاح 7 قرى وتتسبب بأضرار مادية

2022/05/02 | 19:20 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك- واع- مهدي الربحاوي

أكدت مديرية شرطة كركوك، اليوم الاثنين، تضرر 7 قرى نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقال مدير شرطة ليلان العميد صلاح الدين صابر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "السيول اجتاحت قرى يارمجه ويحياوه وزندانه وخالو بازياني وحسين اسلام وبان ليلان، نزولاً الى القرى المحاذية لناحية تازه"، لافتا الى أن "السيول تسببت باضرار مادية كبيرة دون تسجيل اي خسائر بشرية".

وأضاف، أن "القوات الامنية المرابطة في تلك المناطق أطلقت نداءً تحذيرياً للمواطنين لإخلاء المناطق بالسرعة الممكنة".

وتابع أن "مساحة الارض التي اجتاحتها السيول تبلغ اكثر من 50 كليومترا مربعاً".

بدوره أكد مدير ناحية ليلان محمد ويس لوكالة الأنباء العراقية (واع)، "تضرر مساحة تقدر بـ (3) آلاف دونم من الأراضي الزراعية نتيجة السيول".

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