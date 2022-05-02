الدولار يقترب من أعلى مستوياته في 20 عاماً

2022/05/02 | 19:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

ارتفع سعر صرف الدولار مرة أخرى، الاثنين، مقترباً من أعلى مستوياته في 20 عامًا، في حين جاهد اليورو قرب مستوى 1.05 دولار بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل لاجتماعات البنوك المركزية.

كما تعرّض اليورو لضغوط، بعد أن أظهر استطلاع أن نمو الناتج الصناعي لمنطقة اليورو توقف الشهر الماضي، إذ وجدت المصانع صعوبة في الحصول على المواد الخام وتضرر الطلب من ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة 50 نقطة أساس عندما يجتمع يومي الثلاثاء والأربعاء.

والأسواق في آسيا ولندن مغلقة بسبب عطلات.

وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 5% في أبريل/نيسان، وهو أفضل أداء شهري منذ يناير/كانون الثاني 2015.

وسجل مؤشر الدولار 103.36 في أحدث التداولات بارتفاع 0.1 % خلال اليوم، وهبط اليورو 0.2% إلى 1.0525 دولار.

وهبط سعر الجنيه الإسترليني 0.1% إلى 1.2570 دولار، وتراجعت العملة اليابانية أمام الدولار إلى 129.91 ينًا.

وتشمل اجتماعات البنوك المركزية الأخرى هذا الأسبوع اجتماع بنك إنجلترا يوم الخميس، الذي يُتوقع أن يرفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 1%.

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