ائتلاف المالكي يحدد طريقة تنهي الانسداد السياسي بشرط موافقة الكتلة الصدرية

2022/05/02 | 19:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصكشف ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، اليوم الاثنين، عن مفتاح حل الانسداد السياسي في العراق، الذي يشهده منذ اشهر طويلة.

وقال القيادي في الائتلاف النائب محمد الصيهود، لـ(بغداد اليوم)، ان "مفتاح حل الانسداد السياسي في العراق، الذي يشهده منذ اشهر طويلة، من خلال الحوار والتفاهم مع التيار الصدري، ولهذا الاطار التنسيقي الشيعي يصر على هذا الأمر طيلة الفترة الماضية، ومصر وعازم على هذا الامر".

وبين الصيهود ان "هدف الحوار مع التيار الصدري، هو تشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا، فمن خلال هذه الكتلة تحل كل الخلافات والأزمات، فتشكيل هذه الكتلة هو بداية الحل وانهاء لحالة الانسداد السياسي، وبخلاف ذلك لن يوجد أي حل في القريب العاجل".

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