بارزاني يدعو الكاظمي لتشكيل لجنة للسيطرة على مناطق تهديد كردستان

2022/05/02 | 19:29 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت شبكة "رووداو" الكردية اليوم الاثنين بأن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى تشكيل لجنة مشتركة للسيطرة على المناطق التي باتت تشكل تهديدا لاستقرار وأمن الإقليم.

ونقلت الشبكة عن بيان لرئيس حكومة الإقليم القول إن بارزاني "أدان واستنكر بشدة" الهجوم الصاروخي الذي وقع الليلة الماضية على حدود قضاء خبات، ودعا الكاظمي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لإنزال العقوبات على من وصفهم بالمجموعات "المخربة الخارجة عن القانون".

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وكانت خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت استهداف مصفى شركة كار النفطي خلال الهجوم الصاروخي على قضاء خبات التابع لمحافظة أربيل.

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