مصدر: نزوح مئات العوائل الايزيدية من قضاء سنجار

2022/05/02 | 19:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النزوح على خلفية الاشتباكات بين قوات الجيش العراقي وعناصر مسلحة موالية لحزب العمال الكردستاني .

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