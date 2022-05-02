وزير الدفاع الأميركي السابق: ترامب سأل عن إمكانية إطلاق النار على المتظاهرين

2022/05/02 | 19:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الدفاع الأميركي السابق، مارك إسبر، إن الرئيس السابق دونالد ترامب طلب منه أن "يطلق النار على المتظاهرين" الذين احتشدوا أمام البيت الأبيض عقب مقتل جورج فلويد على يد أحد رجال الشرطة في ولاية مينيسوتا، بحسب موقع أكسيوس.

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