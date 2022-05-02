نائبة : الرد الحكومي على التجاوزات الكويتية خجول جدا

2022/05/02 | 19:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد..وصفت النائبة عن الإطار التنسيقي ابتسام الهلالي رد الحكومة ووزارة الخارجية على تطاول اعضاء في مجلس النواب الكويتي على الشعب العراقي وسيادة العراق بالخجول جدا .وقالت الهلالي في تصريح لـ/ المعلومة/ أن ” التجاوز على العراق وشعبه تكرر كثيرا من قبل الجارة الكويت بسبب صمت وضعف الحكومة متمثلة بشخص رئيس الوزراء […]

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