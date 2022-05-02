مع حلول العيد.. الصحة تطلق تحذيراً بشأن ألعاب الأطفال والمفرقعات

2022/05/02 | 19:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- كرار خليل

جددت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تحذيرها من الألعاب النارية وبعض ألعاب الأطفال الخطرة وخاصة بنادق "الصجم" خلال أيام عيد الفطر المبارك، فيما أكدت أنها تتسبب بحوادث خطيرة للغاية.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "الملاكات الصحية تواجه خلال الأعياد والمناسبات تحدي الاطلاقات والالعاب النارية الخطرة والعاب الاطفال المعروفة بالصجم، ويتم تسجيل إصابات مختلفة وشديدة في بعض الأحيان".

وأضاف، أن "الوزارة أطلقت عدة تحذيرات بهذا الشأن قبل عيد الفطر المبارك"، مبينا أن "تلك الالعاب تتسبب بإصابات بالغة احيانا تؤدي الى تلف كبير في العين أو فقدانها أو حصول حوادث حريق".

وفي وقت سابق، توعدت وزارة الداخلية بملاحقة باعة المفرقعات والأسلحة التي يستخدمها الأطفال خلال العيد.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "خطة العيد لا تتوقف على القضايا الإرهابية والاستخبارية بل ستعزز بالأمن المجتمعي، إذ إن فترة العيد تشهد حوادث جراء استخدام المفرقعات وكذلك ألعاب الأطفال التي تتسبب بإصابات إضافة إلى ظواهر مرفوضة مجتمعياً كالتحرش ومضايقة العوائل وتم إصدار توجيهات للشرطة المجتمعية لاتخاذ إجراءات صارمة بحق هؤلاء".

وتابع أن "المواد التي تتسبب بحوادث كالمفرقات وألعاب الأسلحة ممنوعة من الاستيراد وسيلاحق من يبيعها لأن البيع مخالف للقانون".

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