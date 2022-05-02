هجوم مسلح يودي بحياة 'شيخ عشيرة' جنوبي العراق

2022/05/02 | 19:57 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز - ميسانأفاد مصدر أمني، اليوم الأثنين، بمقتل شيخ عشيرة في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "هجوما مسلحا نتيجة ثأر عشائري، أودى بحياة شيخ عشيرة في قضاء قلعة صالح بمحافظة ميسان".

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