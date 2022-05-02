تضم إبراهيموفيتش وهالاند.. من يرث إمبراطورية أشهر وكيل لاعبين؟

2022/05/02 | 20:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي وكيل الأعمال الرياضي الشهير للعديد من نجوم كرة القدم الإيطالي مينو رايولا، السبت، تاركا خلفة إمبراطورية كبيرة من نجوم كرة القدم في العالم في مقدمتهم: السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، والنرويجي إرلينغ براوت هولاند، والفرنسي وبول بوغبا، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

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