2022/05/02 | 20:15 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: d8yf-noWmnk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مجلس أمن إقليم كوردستان يبث اعترافات أحد منفذي تفجير استهدف المجموعة الثقافية في الموصل) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مجلس أمن إقليم كوردستان يبث اعترافات أحد منفذي تفجير استهدف المجموعة الثقافية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).