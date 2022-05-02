2022/05/02 | 20:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع هنأ النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد، اليوم الاثنين، بحلول عيد الفطر المبارك، فيما دعا إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش مع حلول هذه المناسبة.وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "نائب رئيس مجلس النواب شاخەوان عبدالله أحمد قدم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات، أسمى آيات التهاني وعظيم التبريكات إلى الأمة الإسلامية وأبناء شعبنا العراقي وإلى أهلنا في أقليم كردستان، سائلاً المولى والعزيز الحكيم أن يتقبل الطاعات والأعمال في ختام الشهر الفضيل، وأن تكون أيام العيد كلها أفراح ومسرات في قلوب جميع المؤمنين في العالم".ودعا عبد الله في بيان التهنئة إلى تقوية وتعزيز الروح الوطنية والأخوة بين مكونات الشعب، ونشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي واحترام الأديان والمعتقدات والمقدسات، ودعم المساعي والجهود الرامية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في عموم البلاد".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد الله يدعو إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش مع حلول العيد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد الله يدعو إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش مع حلول العيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).