أمن كردستان يعلن اعتقال أحد المشاركين بالهجوم على أربيل

2022/05/02 | 20:30 - المصدر: السومرية نيوز

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بيان أمن إقليم كردستان:أجهزة مجلس أمن أقليم كوردستان ألقت القبض على أحد المشاركين في العملية الأرهابية يوم أمس في مدينة الموصل.

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