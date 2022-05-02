تضرر 3 آلاف دونم زراعي نتيجة السيول في كركوك

2022/05/02 | 20:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت مديرية شرطة كركوك، اليوم الاثنين، تضرر 7 قرى نتيجة السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة.

وقال مدير شرطة ليلان العميد صلاح الدين صابر لوكالة الأنباء الرسمية، إن "السيول اجتاحت قرى يارمجه ويحياوه وزندانه وخالو بازياني وحسين اسلام وبان ليلان، نزولاً الى القرى المحاذية لناحية تازه"، لافتا الى أن "السيول تسببت بأضرار مادية كبيرة دون تسجيل اي خسائر بشرية".

وأضاف، أن "القوات الامنية المرابطة في تلك المناطق أطلقت نداءً تحذيرياً للمواطنين لإخلاء المناطق بالسرعة الممكنة"، مبيناً أن "مساحة الارض التي اجتاحتها السيول تبلغ اكثر من 50 كليومترا مربعاً".

من جانبه، أشار مدير ناحية ليلان محمد ويس، "تضرر مساحة تقدر بـ (3) آلاف دونم من الأراضي الزراعية نتيجة السيول".

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