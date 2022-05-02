حرب الغريمين تستعر أكثر.. رد من حزب بارزاني ضد تصريحات طالباني بشأن أنبوب الغاز: تعامل بانتقائية

2022/05/02 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاصأكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان، اليوم الاثنين، أن تصريحات الاتحاد الوطني بافل طالباني لاتخدم الوضع الكردي.

وقال شعبان في حديث لـ(بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي تبحث حكومة الإقليم عن مخرج للأوضاع الاقتصادية الصعبة بعد قرار المحكمة الاتحادية غير الدستوري، تأتي هذه التصريحات في غير وقتها".

وأضاف أن "الحديث عن التعامل بانتقائية مع السليمانية مبالغة من قبل الاتحاد الوطني، بالعكس فأن المدينة تمنح أكثر من استحقاقها، وإذا كان هنالك تقصير فهو من الاتحاد الوطني باعتباره صاحب الكلمة العليا هنا".

وكان طالباني قد أشار في تصريحات صحافية بأن أنبوب الغاز إلى أوربا عبر تركيا لن يمد إلا على جثته.

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