رئيس شركة للطاقة: ألمانيا قد لن تنجو في الشتاء القادم دون الغاز الروسي

2022/05/02 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

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قال رئيس شركة ألمانية للطاقة إن ألمانيا قد لا تنجو في فصلي الشتاء القادمين دون إمدادها بواردات الغاز الروسي.

وأوضح ليونارد بيرنباوم، رئيس شركة الطاقة الألمانية الكبرى "إي أو إن"، إنه "دون الغاز الروسي ، من غير المرجح أن نعيش في فصلي الشتاء القادمين، وسيأتي ذلك على حساب اقتصادنا".

وفي مقابلة مع صحيفة "فاز" الألمانية، قال بيرنباوم: "دون الغاز الروسي ستلحق الأضرار بالصناعة والاقتصاد الألماني، وأضاف "لن يكون لدينا بعد ذلك صناعة الصلب ولا الصناعات الكيميائية...



وستكون العواقب وخيمة".

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