اجتماع للإطار التنسيقي يسبق إعلاناً مهماً يطلقه الحكيم بخطبة عيد غد

2022/05/02 | 20:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

يعقد الإطار التنسيقي، اليوم الاثنين، اجتماعا في منزل رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم.

وقال مصدر سياسي، لـ(بغداد اليوم)، إن "الإطار التنسيقي يعقد اجتماعا هاما اليوم، لقادته في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، لمناقشة آخر التطورات السياسية ونتائج الحوار مع القوى السياسية".وأضاف، أن "الاجتماع في منزل الحكيم، يأتي قبل يوم من اعلان مهم يوم غد الثلاثاء خلال خطبة عيد الفطر بخصوص حالة الانسداد السياسي في العراق".

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