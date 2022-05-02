مصر.. ضبط شخص ارتكب

2022/05/02 | 20:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات المصرية القبض على شخص بتهمة القيام بـ"أفعال منافية للآداب" والتحرش بسيدة في أتوبيس نقل جماعي.

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