2022/05/02 | 20:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون تركي جدعان، الاثنين، بان التحالف الثلاثي شبه مجمد بالوقت الراهن.وقال جدعان في حديث لـ/ المعلومة/،ان” كل المؤشرات تدلل بان التحالف الثلاثي شبه مجمد بالوقت الراهن خاصة مع عدم نجاحه في تمرير مرشح البارزاني لمنصب رئيس الجمهورية رغم تعدد المحاولات” واضاف جدعان،ان” الخلافات موجودة بين اقطاب التحالف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في القانون: التحالف الثلاثي” شبه مجمد” واقطابه ادركت الخطا الاكبر) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في القانون: التحالف الثلاثي” شبه مجمد” واقطابه ادركت الخطا الاكبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).