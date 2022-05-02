2022/05/02 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الاتحاد الاوروبي لكرة القدم (ويفا)، الاثنين، عن إقصاء الأندية الروسية من دوري أبطال أوروبا لموسم 2022-2023، بالإضافة إلى جميع مسابقاته، مع استمرار العقوبات على الفرق والمنتخبات بسبب غزو البلاد لجارتها أوكرانيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لا أندية روسية ببطولات أوروبا.. الموسم المقبل) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لا أندية روسية ببطولات أوروبا.. الموسم المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).