2022/05/02 | 20:50 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2o0KIup1IMw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. فرحة الأطفال تزين طقوس عيد الفطر المبارك في تقليد هو الأبرز دائما) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. السليمانية.. فرحة الأطفال تزين طقوس عيد الفطر المبارك في تقليد هو الأبرز دائما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).