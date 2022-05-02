موجة جديدة تبدأ غدا.. العاصفة الترابية تستمر طيلة عيد الفطر في العراق

2022/05/02 | 21:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدرت هيئة الانواء الجوية التابعة لوزارة النقل، اليوم الاثنين، بيانا بشأن العواصف الترابية خلال فترة عيد الفطر.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "المناطق الوسطى والجنوبية ستنخفض فيها درجات الحرارة قليلا مع وجود رياح شمالية غربية يتصاعد اثنائها الغبار مما يولد عواصف ترابية تستمر من اليوم الاثنين ولغاية يوم الجمعة القادم".

وبينت أن "الطقس في المناطق الشمالية سيكون غائما مع انخفاض في درجات الحرارة ومصحوب بزخات مطر متفرقة تتصاعد تدريجيا لتصل إلى امطار متوسطة الشدة ورعدية خلال ايام العيد".

وأكدت أنه "خلال موجات الغبار سينخفض مدى الرؤية إلى اقل من النصف بسبب شدة تصاعده".

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